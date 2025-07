Chi è lo chef Simone Nardoni del ristorante Essenza a Terracina aveva ricevuto la stella Michelin nel 2021

Lo chef Simone Nardoni, protagonista del rinomato ristorante Essenza a Terracina, aveva conquistato la stella Michelin nel 2021, riconoscimento che ne attestava l’eccellenza culinaria. Dal suo debutto nel 2011 a Pontinia, la sua passione e creatività avevano fatto parlare di sé. Ora, si apre un’indagine sulle cause del crollo, lasciando interrogativi sul futuro di questa ambizione gastronomica di successo.

Lo chef Simone Nardoni aveva aperto il ristorante Essenza nel 2011 a Pontinia, per poi spostarlo a Terracina anni dopo. Si indaga sulle cause del crollo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chi è lo chef Simone Nardoni del ristorante Essenza a Terracina, aveva ricevuto la stella Michelin nel 2021

In questa notizia si parla di: chef - simone - nardoni - ristorante

“In Sicilia la ristorazione di lusso soffre. Abbiamo l’oro in mano e non lo sfruttiamo”, intervista allo chef con la coppola, Simone Strano - In Sicilia, il lusso della ristorazione fatica a brillare come dovrebbe, nonostante le sue ricchezze inestimabili.

La tragedia nel locale dello chef Simone Nardoni. La donna era stata estratta in condizioni disperate dalle macerie ed è spirata in ospedale. Tre in prognosi riservata Vai su Facebook

La bella e giovane storia di Essenza, Simone Nardoni e la stella Michelin; Essenza, dalla stella Michelin alla tragedia: la storia del ristorante di Terracina; Chi è lo chef Simone Nardoni del ristorante Essenza a Terracina, aveva ricevuto la stella Michelin nel 2021.

Chi è lo chef Simone Nardoni del ristorante Essenza a Terracina, aveva ricevuto la stella Michelin nel 2021 - Lo chef Simone Nardoni aveva aperto il ristorante Essenza nel 2011 a Pontinia, per poi spostarlo a Terracina anni dopo. Si legge su virgilio.it

La bella e giovane storia di Essenza, Simone Nardoni e la stella Michelin - E' stata una bella storia quella del ristorante stellato “L'Essenza” di Terracina e del suo giovane Chef, Simone Nardoni, che, ieri sera, ha vissuto la sua tragedia. Segnala msn.com