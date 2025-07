‘Ndrangheta traffico internazionale di droga con base a Roma | 28 arresti

Una vasta operazione smaschera un'organizzazione ‘ndranghetista a Roma, al centro di un sofisticato traffico internazionale di droga. Con 28 arresti e misure cautelari emesse dal Tribunale capitolino, l’indagine dimostra ancora una volta come le mafie si adattino e operino anche nella nostra capitale, portando alla luce un network criminale che minaccia la sicurezza e il benessere della società. La lotta contro questa piaga continua, con determinazione e fermezza.

Un’associazione di matrice ‘ndranghetista dedita al narcotraffico che operava nella Capitale. È quanto ricostruito dalle indagini dalla Procura di Roma che hanno portato a 28 misure cautelari in carcere, emesse dal Tribunale di Roma – su richiesta della Dda capitolina – ed eseguite dai Carabinieri del Ros. I 28 indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, e dei reati di tortura e detenzione di armi. A capo dell’organizzazione vi sarebbe un 57enne calabrese già condannato in via definitiva per la sua appartenenza alla ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta, traffico internazionale di droga con base a Roma: 28 arresti

In questa notizia si parla di: roma - traffico - internazionale - ndrangheta

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Colpo alla ‘ndrangheta internazionale: in Colombia catturato un broker del traffico di cocaina, legato a spedizioni dirette in Spagna e Genova. L’uomo era ricercato con allerta rossa Interpol su mandato della giustizia italiana Vai su Facebook

Traffico internazionale di droga con base a Roma, 28 arresti; 'Ndrangheta a Roma, arrestate 28 persone per traffico di droga; Maxi traffico internazionale di droga, due gruppi e i legami con la 'ndrangheta di San Luca: i nomi degli arrestati reggini.

‘Ndrangheta, 28 arresti per traffico di droga: la base a Roma - Importante operazione contro la ‘ndrangheta nei confronti di un'organizzazione dedita al traffico internazionale di droga e basata a Roma. msn.com scrive

Traffico internazionale di droga con base a Roma, 28 arresti - Le indagini hanno permesso di individuare un’associazione di matrice 'ndranghetista dedita al narcotraffico ed operante nella Capitale, a capo un 57enne di origini calabresi ... Come scrive rainews.it