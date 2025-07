ascolti tv del 7 luglio alberto angela si scontra con ilary blasi

Il panorama televisivo del 7 luglio si anima di sfide irresistibili: da un lato Alberto Angela, alla guida di Noos, affronta il complesso mondo delle diete, dall’altro Ilary Blasi debutta con Cornetto Battiti Live 2025. La competizione tra divulgazione e intrattenimento si fa sempre più accesa, lasciando gli spettatori curiosi di scoprire chi conquisterà il cuore del pubblico e gli ascolti più alti. Chi vincerà questa battaglia televisiva?

La settimana televisiva inizia con una nuova sfida, sempre più ardua, per Alberto Angela che è tornato con una nuova puntata di Noos. Mentre su Canale 5 ha debuttato Ilary Blasi alla conduzione di Cornetto Battiti Live 2025. Alberto Angela non è ancora riuscito a conquistare il podio degli ascolti tv con Noos – L’avventura della conoscenza. Nella puntata di lunedì 7 luglio ci ha provato con una puntata dedicata alle diete, come la chetogenica e il digiuno intermittente e agli animali domestici. Intanto, su Canale 5 andava in onda Cornetto Battiti Live, condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis. 🔗 Leggi su Dilei.it