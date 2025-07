Mercato Da Piacenza arriva il play Naoni

line-up dell’OraSì Piacenza con la sua energia, la visione di gioco e il talento emergente. Classe 2003, ha già dimostrato di saper fare la differenza sui campi di tutta Italia, portando nuova vitalità alla squadra. Con questa scelta strategica, il club rafforza le sue ambizioni e si prepara a conquistare nuovi traguardi nel campionato. La stagione promette scintille: il futuro è già qui, pronto a brillare.

L’OraSì ha scelto Alessandro Naoni per rinforzare il reparto esterni. Il play-guardia classe 2003 è reduce dall’ottima stagione alla Bakery Piacenza dove ha chiuso con 11.9 punti di media, mostrando di essersi lasciato alle spalle i problemi felici che lo avevano a lungo condizionato. Auletta lo aveva già avuto alla Npc Rieti in A2 quando era vice e proprio nel Lazio, l’ex Piacenza era stato uno dei migliori under dell’A2. Naoni completa la batteria degli esterni insieme ai confermati Gabriel Dron (che ovviamente sarà ancora capitano) e Kevin Brigato a cui si aggiunge Francesco Paolin, a Ravenna nella stagione 202223. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato. Da Piacenza arriva il play Naoni

