Golf i team azzurri ai Campionati Europei a squadre

In programma dall’8 al 12 luglio in quattro nazioni diverse, le compagini azzurre del golf prendono parte ai Campionati Europei a squadre. Le compagini azzurre prendono parte ai Campionati Europei a squadre, in programma dall’8 al 12 luglio. Si gioca in quattro nazioni diverse con le Ladies in Francia, le Girls in Inghilterra, gli Amateur in Irlanda e i Boys in Ungheria. In campo 88 team in rappresentanza di 29 Paesi, con 528 giocatori. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it