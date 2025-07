Maceratese un mercato in salita | Presto ci saranno i primi annunci

La Maceratese sta vivendo una fase di mercato complessa ma ricca di potenzialità, con grandi nomi pronti a sbarcare in squadra. Il diesse Nicolò De Cesare rassicura i tifosi: presto arriveranno i primi annunci ufficiali e le nuove intuizioni si concretizzeranno. La sua attenzione è puntata su acquisti mirati come Jacopo Morganti, Lorenzo Sabattini e Mamadou Kone, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per la squadra.

"Ora i giocatori sparano alto, i soldi non li buttiamo dalla finestra". Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese, fa il punto su un mercato che stenta a decollare considerando che non è stato ancora annunciato nessun volto nuovo. "Non è così, perché siamo in linea con quanto voluto, gli acquisti sono vicini. C’è da attendere ancora un po’ per i primi annunci". In dirittura d’arrivo ci sono Jacopo Morganti, Lorenzo Sabattini e Mamadou Kone. "Manca poco per loro. Sono elementi che hanno le caratteristiche giuste: Sabattini è una mezzala brava con entrambi i piedi, ha una buona tecnica e fisicità; Morganti è un jolly difensivo che può ricoprire vari ruoli e lo stesso dicasi per Kone che può essere impiegato su più ruoli in attacco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maceratese, un mercato in salita: "Presto ci saranno i primi annunci"

In questa notizia si parla di: maceratese - mercato - primi - annunci

Maceratese: strategie di mercato per la Serie D con focus su under e rinnovi - Maceratese si prepara ad affrontare la Serie D con una strategia ben definita, concentrandosi prima sui rinnovi e poi sugli under di qualità.

Maceratese, un mercato in salita: Presto ci saranno i primi annunci; MERCATO DILETTANTI. Un week-end pieno di annunci da tutte le categorie; Eccellenza, il primo botto di giugno è del Trodica: preso Cognigni dalla Maceratese.

Maceratese, un mercato in salita: "Presto ci saranno i primi annunci" - Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese, fa il punto su un mercato che stenta a decollare considerando che non è stato ancora ... Riporta sport.quotidiano.net

Maceratese su Sabattini. Kouko vicino all’Ancona - La Maceratese deve sostituire Riccardo Bongelli destinato alla Samb e l’idea è caduta su Lorenzo Sabattini, centroc ... Come scrive msn.com