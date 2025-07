aurora maniscalco indagato il fidanzato la salma della hostess oggi a palermo

La tragica vicenda di Aurora Maniscalco, la giovane hostess deceduta a Vienna, si arricchisce di nuovi risvolti con il ritorno della salma a Palermo. Mentre l'autopsia concluderà le indagini sulla sua morte, emergono dettagli inquietanti legati anche all’indagine sull'indagato e sul coinvolgimento del suo fidanzato. Un caso ancora aperto, che scuote la città e invita a fare luce su una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

La salma di Aurora Maniscalco arriver√† oggi a Palermo. Verr√† effettuata l'autopsia sul corpo della hostess di 24 anni, morta lo scorso 21 giugno dopo una caduta dal terzo piano a Vienna. La polizia austriaca ha archiviato l'inchiesta per suicidio, ma per la procura del capoluogo siciliano il caso non √® chiuso e verranno effettuati comunque degli accertamenti. Tra questi, per l'appunto, l'esame autoptico. Il fascicolo poi verr√† trasmesso alla procura di Roma, competente per i reati commessi nei confronti di italiani all'estero. Il fidanzato, Elio Bargione, anche lui assistente di volo, √® stato iscritto nel registro degli indagati come "atto dovuto" e cio√® per consentirgli di nominare dei consulenti propri che partecipino alle operazioni di medicina legale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it