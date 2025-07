Garlasco l’accusa di Feltri su Stasi e Sempio | cosa succede

Il caso di Garlasco rimane al centro dell'attenzione, con nuove indagini e tensioni crescenti. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, le autorità stanno esplorando piste alternative, coinvolgendo anche Andrea Sempio. La recente testimonianza di Vittorio Feltri ha acceso un ulteriore dibattito pubblico, alimentando curiosità e suspence. Ma cosa succederà ora in questa intricata vicenda giudiziaria?

Il caso Garlasco continua a essere al centro dell'attenzione pubblica e mediatica, soprattutto dopo la riapertura delle indagini che hanno coinvolto Andrea Sempio. Nonostante la condanna definitiva a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, gli inquirenti stanno seguendo nuove piste investigative. In questo contesto, sono arrivate le dichiarazioni del noto giornalista Vittorio Feltri, che ha espresso le proprie riflessioni nel corso di una recente intervista televisiva.