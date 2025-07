Mercato Juventus Tuttosport svela | dalle parti della Continassa lo danno come sicuro partente Il retroscena sul bianconero

Il mercato della Juventus si infiamma: secondo Tuttosport, il futuro di Douglas Luiz sembra ormai segnato, con il centrocampista brasiliano pronto a lasciare Torino. Dalle parti della Continassa, le strategie sono già in movimento per una cessione che potrebbe scuotere le prospettive bianconere. Ma cosa c’è dietro questa scelta e quali saranno gli scenari futuri? Scopriamo insieme tutti i retroscena e le possibili evoluzioni di questa importante operazione di mercato.

e cosa può succedere. Il futuro di Douglas Luiz alla Juve sembra ormai segnato, con il centrocampista brasiliano considerato un sicuro partente. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero sta già lavorando attivamente alla sua cessione, con gli agenti del giocatore che stanno cercando la soluzione migliore per lui. Il mercato Juventus è pronto ad ascoltare le offerte e a trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, anche se, finora, il brasiliano non è riuscito a imporsi come titolare fisso nel centrocampo bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Tuttosport svela: dalle parti della Continassa lo danno come sicuro partente. Il retroscena sul bianconero

In questa notizia si parla di: bianconero - partente - juventus - tuttosport

