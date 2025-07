Nubifragio nel Comasco raffiche di vento e fulmini | salvate 8 persone in pericolo interventi per frane ed esplosioni

nubifragio nel comasco raffiche di vento e fulmini salvate 8 persone in pericolo interventi per frane ed esplosioni. Come un’onda improvvisa, la tempesta ha messo a dura prova la regione, richiedendo il tempestivo intervento dei soccorritori. La loro prontezza ha fatto la differenza, salvando vite e mettendo in sicurezza molte case. Questa notte di crisi evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione e della prontezza nelle emergenze, rendendo il territorio più resiliente di fronte agli eventi estremi.

Como – L’ultima violenta ondata di maltempo che ha colpito il Comasco questa notte, si è lasciata alle spalle una scia pesante di danni, causati da forti piogge e raffiche di vento che si sono abbattute su tutto il territorio a partire dalle 20, fino all’1.30. I vigili del fuoco sono stati chiamati a far fronte a una quantità e emergenze, fin dai primi momenti, che sono cessate solo questa mattina verso le 4. Un lavoro serrato e intenso, che ha garantito assistenza continua alle persone e sicurezza in numerose situazioni critiche. In particolare, le squadre sono intervenute per 8 interventi di salvataggio di persone in pericolo a causa dell'acqua, un intervento per incidente stradale, 41 operazioni di taglio piante pericolanti o cadute, 82 interventi per danni causati da acqua e attività di prosciugamento, 5 interventi legati a incendi o esplosioni, comprese cabine Enel e contatori, 30 interventi di altra natura, tra cui verifiche, messa in sicurezza e altro, 2 eventi di contenimento frane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nubifragio nel Comasco, raffiche di vento e fulmini: salvate 8 persone in pericolo, interventi per frane ed esplosioni

