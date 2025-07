Ucraina Trump | Invieremo più armi a Kiev

La scena internazionale è in fermento mentre Donald Trump annuncia il rinnovato impegno degli Stati Uniti nell'inviare armi all'Ucraina, dopo aver temporaneamente sospeso le forniture. Con parole ferme e determinazione, Trump sottolinea la necessità di supportare Kiev per garantirne la difesa contro le offensive russe, che causano danni sempre più gravi. La decisione del Pentagono di confermare l'invio imminente apre nuovi scenari in questa delicata crisi globale.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti dovranno inviare più armi all’Ucraina pochi giorni dopo aver ordinato una pausa nelle forniture critiche a Kiev. Trump ha detto che “dobbiamo inviare” più armi perché “devono essere in grado di difendersi”. Il presidente americano ha aggiunto che l’ Ucraina viene colpita “molto, molto duramente” dalla Russia. Il Pentagono ha confermato che gli Stati Uniti invieranno ulteriori armi all’Ucraina. La conferma, in una nota ufficiale, giunge dopo che Trump qualche ora fa ha detto che Washington dovrà inviare altre armi perché gli ucraini “devono essere in grado di difendersi” dal momento che l’ Ucraina viene colpita “molto, molto duramente”, un annuncio giunto pochi giorni dopo l’annuncio di una pausa nelle forniture di alcune armi a Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Invieremo più armi a Kiev”

