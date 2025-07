maxi sequestro di cocaina al porto di gioia tauro

Un maxi sequestro scuote il porto di Gioia Tauro: oltre 400 kg di cocaina scoperti e sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico internazionale di droga. Questa operazione testimonia la lotta incessante contro le organizzazioni criminali, che cercano di nascondere i loro affari sotto la superficie del più importante scalo marittimo del Mediterraneo.

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria scopre e sequestra oltre 400 kg di cocaina nascosta in container al porto di Gioia Tauro. REGGIO CALABRIA – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria continua ad assestare consistenti colpi alle consorterie criminali che si occupano della gestione logistica del traffico internazionale di cocaina servendosi del porto di Gioia Tauro. In quest’ultima circostanza, i militari del Gruppo Gioia Tauro, nell’ambito del sistematico dispositivo di mirato monitoraggio e capillare controllo dell’area portuale gioiese, hanno predisposto un piano d’azione notturno finalizzato a individuare eventuali container utilizzati dai sodalizi criminali per entrare in possesso dei redditizi quantitativi di sostanza stupefacente provenienti dai Paesi d’oltreoceano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it