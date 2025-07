Borsa | l' Europa apre in rialzo con il rinvio sui dazi

L’Europa apre le sue porte a un entusiasmo moderato, grazie al recentissimo rinvio dei dazi deciso dagli Stati Uniti. Le principali piazze europee mostrano segnali di ottimismo: Parigi e Francoforte avanzano dello 0,26%, Londra dello 0,08%. Questo avviene in un clima di maggiore serenità, alimentato dalla prospettiva di un dialogo più costruttivo e meno teso. La scena è pronta a catturare l’attenzione degli investitori, pronti a scommettere su un futuro più stabile.

Avvio positivo per le principali Piazze europee dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha prorogato all'1 agosto la scadenza entro la quale entreranno in vigore i dazi bilaterali. Parigi e Francoforte avanzano dello 0,26% mentre Londra sale dello 0,08%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in rialzo con il rinvio sui dazi

In questa notizia si parla di: dazi - borsa - europa - apre

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense.

#ULTIMORA | #Borsa: l'Europa apre in rialzo e guarda a trattativa sui #dazi Parigi (+0,63%), Francoforte (+0,49%) e Londra (+0,43%) - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Torna in primo piano il tema dei dazi di ritorsione, che il presidente Trump annuncia per il primo di agosto e quello dei aggiuntivi contro i Brics e gli alleati. I mercati si chiedono se sarà nuova inflazione o in realtà l’inizio della deflazione Vai su Facebook

Borsa: l'Europa apre in rialzo con il rinvio sui dazi; Trump rinvia i dazi al primo agosto, tariffe al 25% per Seul e Tokyo, 40% per Laos, 30% a Sudafrica - Trump annuncia dazi del 25% sulla Tunisia; Borsa: l'Europa apre in rialzo con il rinvio sui dazi.

Borsa: l'Europa apre in rialzo con il rinvio sui dazi - Avvio positivo per le principali Piazze europee dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha prorogato all'1 agosto la scadenza entro la quale entreranno in vigore i dazi bilaterali. Da ansa.it

Mercati azionari Borsa svizzera: apre quasi invariata - 02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'953,92 punti, in flessione dello 0,01% rispetto a ieri. Scrive bluewin.ch