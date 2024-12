Zonawrestling.net - Collision 30.11.2024 Continua il Continental Classic

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi didal Wintrust Arena di Chicago, Illinois. Una serata importante per ilcon ben tre match del torneo in programma, tra cui l’atteso Will Ospreay vs Juice Robinson.Dopo la sequenza di apertura viene mostrato il tabellone dele vengono spiegate le regole del torneo. Viene poi presentata la card della serata.Gold League: Will Ospreay vs Juice Robinson (3 / 5) Match tecnico con Ospreay che mostra i segni della battaglia contro Kyle Fletcher, indossando del tape sulla schiena e le spalle. Dopo un inizio basato sul chain wrestling, Juice prende il controllo lavorando sulla zona infortunata di Ospreay. Bell’azione con diverse manovre aeree da entrambi, tra cui una hurricanrana spettacolare di Ospreay.