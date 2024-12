Butac.it - Chi è Valentina Fusco, “leader degli apolidi”…

Durante il weekend, mentre si trovava un un treno, è stata arrestata. Racconta Il Tirreno:.non ha rispettato le prescrizioni del giudice Sergio Compagnucci davanti al quale è in corso il processo che la vede imputata proprio per resistenza: la 43ene (sic) follonicheseapolidi è stata portata nel carcere di Civitavecchia.La scena dell’arresto è stata ripresa e pubblicata sul canale YouTube di. Per chi ci tenesse a vederlo avvertiamo che si tratta di uno splendido caso di neorealismo italiano, degno seguitoaltri video pubblicati dalla protagonista (sì, è sarcasmo). Nei tanti articoli che circolano e raccontano i fattiviene definita “apolidi”, ma sono in pochi a spiegare realmente chi sia e cosa ci sia dietro a questa donna.