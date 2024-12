Ilgiorno.it - Atterrano a Malpensa dall’Islanda con carte di credito e telefonini rubati: denunciati per ricettazione

(Varese), 2 dicembre 2024 – Due romeni di 32 e 34 anni con il carico didi ultima generazione,diprepagate e profumi di marca sono stati arrestati dalla polizia a, appena atterrati da un volo in arrivo. Pensavano di farla franca, confondendosi fra i passeggeri in arrivo nello scalo varesino, ma non sapevano di essere pedinati dalle forze dell’ordine che avevano ricevuto una segnalazione dell’Interpol. I due si erano imbarcati all’aeroporto Keflavik della capitale islandese. E infatti l’intervento è stato avviato grazie a una richiesta di collaborazione da parte delle autorità di Reykjavik, trasmessa alla sala operativa della Polaria, per rintracciare i complici di una donna già arrestata in Islanda. L’indagine internazionale Le indagini hanno accertato che i due uomini avevano ricevuto dall’arrestata uno zaino rosso contenente refurtiva.