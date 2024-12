Liberoquotidiano.it - "Aprite, sono Don Nicola": la clamorosa truffa del falso prete, come spenna i fedeli

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nonla vostra porta. Perchédice il proverbio, “l'abito non fa il monaco”, eppure moltissime persone sotto l'abito talare hanno creduto che dietro a tale donci fosse davvero une non un impostore.Dopotutto, è un grande classico pre-natalizio: suona il campanello, ed ecco che dietro la porta di casa si presenta qualcuno che si spaccia per un uomo di Chiesa, ma che in realtà vuole soltanto sottrarre denaro alle brave persone. Di solito, agli anziani, a quelle più sprovvedute, a quelle più ingenue. Don, dicevamo: si è presentato così, incaricato di portare benedizioni natalizie, ma dotato di astuzia e di una gran parlantina. E più di una famiglia brianzola è caduta in trappola, ma il timore è che il numero delle vittime cresca ancora: giovedì scorso, don Mauro Viganò, il parroco alla testa della comunità pastorale di Santa Maria di Lesmo, ha lanciato aiun appello, anche attraverso i social network, nella speranza di arrivare al maggior numero possibile di persone: «Non c'è nessun don, né don Antonio.