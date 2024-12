Sport.quotidiano.net - Volley Serie B: a Casalserugo non può commettere errori. 4 Torri sfida il fanalino. Obiettivo tre punti

Seconda trasferta di fila per la 4, che dopo il successo ottenuto nell’ultimo weekend a Povegliano è determinata a ripetersi oggi alle 18 a Battaglia Terme (provincia di Padova) contro ilPallavolo. Possibilmente stavolta con una vittoria da tre, perché è arrivato il momento di accorciare le distanze dalla zona playoff, ora distante sei lunghezze. Con treall’attivo, frutto di una vittoria e una sconfitta al tie-break, la formazione padovana si ritrova in fondo alla classifica. Ma va prestata la massima attenzione aPallavolo, reduce da una vittoria al quinto set sul campo di Gorizia. È una squadra viva quindi quella che attende Morelli e compagni, con l’allenatore Masiero che dovrebbe schierare un sestetto con Bosetti in regia, Lovato opposto, Benetazzo e Tiozzo in banda, Ramazzina e Zambelli centrali, libero Bozza.