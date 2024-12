Tpi.it - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

: le, 1 dicembreQuesta sera, 1 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda ladi, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblicogeneralista Mediaset. Neltroviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono lee ladi oggi? Ecco tutte le informazioni.Nellain onda oggi iniziamo a conoscere la protagonistaserie e la sua famiglia. Si tratta di Güzide Özgüder, un’eminente e rispetta giudice di famiglia. Profondamente legata alla sua famiglia, composta dal marito Tarik (Mustafa Ugurlu) e dai figli Oylum (Feyza Sevil Gungor) e Ozan (Yusuf Cim), tende però a esercitare il potere anche a casa, imponendo a tutti le sue decisioni.