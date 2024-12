Ilfattoquotidiano.it - Tra Volkswagen e sindacati ora il gioco si fa duro. Da lunedì partono gli scioperi a supporto della trattativa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ig Metall va allo scontro con. L’aria di battaglia si respirava da giorni, ora la conferma. Già dainizieranno gliper opporsi alle migliaia di tagli di posti di lavoro prospettati dal gruppo automobilistico tedesco.“Se necessario, questa sarà la battaglia contrattuale collettiva più dura cheabbia mai conosciuto“, avverte il sindacato in un comunicato stampa, al termine del periodo di dialogo sociale obbligatorio per 120mila dipendenti del gruppo. “Laha disconosciuto i nostri contratti collettivi”, ha affermato Thorsten Groeger, del sindacato IG Metall. “Avvieremo dunquedi avvertimento in tutti gli stabilimenti”, ha aggiunto.Venerdì scorso l’azienda ha respinto le proposte delle organizzazioni dei lavoratori che comprendevano una riduzione dei salari del 10% per scongiurare esuberi e chiusure.