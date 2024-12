Anteprima24.it - Schiacciato da albero al Campus di Fisciano, Eboli prega per il 25enne ferito

Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità diper Carmine, ilrimasto gravementea seguito del crollo di unavvenuto ieri pomeriggio neldidell’Università degli Studi di Salerno. Insieme a lui sono rimasti feriti in modo meno grave anche altri due giovani, ricoverati in Ortopedia per le fratture riportate. Carmine ha riportato lesioni gravissime, attualmente è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del “Ruggi” dove ieri è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. “Siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento”, si legge sul profilo social ufficiale del Comune di. “Non abbandoniamo la speranza che le condizioni del nostro giovane concittadino possano migliorare”, le parole del Comune, a cui hanno fatto seguito tanti messaggi di sostegno, vicinanza e speranza da parte dei cittadinitani.