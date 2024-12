Sanremo 2025 Sarah Toscano è tra i Big | da Amici al Festival

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –. Oggi, domenica 1 dicembre, sono stati annunciati i cantanti Big deldella Canzone italiana, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio. Tra i 30 nomi dei cantanti protagonisti che gareggeranno alla kermesse, spunta anche quello dicome nome d’arte, nasce a Vigevano il 9 gennaio del 2006. È conosciuta per essere la vincitrice della 23esima edizione di, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da piccola era una grande appassionata di tennis, nel 2020 vince il campionato provinciale di tennis con lo Sporting Club Selva Alta. La sua passione per la musica, tuttavia, comincia all’età di 5 anni quando inizia a studiare il pianoforte. Dedita al karaoke, grazie al papàentra in uno studio di registrazione dove comincia a incidere i suoi primi brani.