Sanremo 2025, Bresh debutta in gara dopo le sue recenti hit

è uno degli artisti più apprezzati della scena urban e farà il suo esordio sul palco dell’Ariston tra i Big del Festival di, uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione, sarà per la prima volta inalla 75esima edizione del Festival di. Nella scorsa edizione della kermesse è stato ospite in ben due occasioni: nella terza serata ha eseguito Guasto d’amore, mentre nella serata delle cover ha affiancato Emma in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro.Con 24 certificazioni platino e 11 oro,, nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori della scena urban più apprezzato degli ultimi anni.proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi di ispirazione cantautorale, e in questo genere si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.