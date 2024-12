Quotidiano.net - Roma a Mosca, 'evitare raid sui religiosi e civili in Siria'

Dopo ilaereo russo ad Aleppo che ha colpito il Terra Sancta College provocando danni materiali, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all'ambasciatrice d'Italia aCecilia Piccioni di compiere un passo presso le autorità russe. L'ambasciatrice - fa sapere la Farnesina - domani verrà ricevuta al ministero degli Esteri della Federazione russa per un incontro già programmato e presenterà la richiesta di rafforzare le procedure perche nuovi attacchi militari possano per errore colpire altri istitutio comunque installazioniad Aleppo e nella regione in cui sono in atto combattimenti.