Lanazione.it - Rinasce l’ex Copernico e diventa studentato. In arrivo 90 alloggi, già corsa al posto letto

Prato, 1 dicembre 2024 – È una delle opere più attese in città: unoper gli universitari. Opera auspicata da più parti e mai realmente realizzata nonostante se ne parli a tutti livelli da almeno venti anni. Da quando, nel 2010, il Comune approvò il piano attuativo per la trasformazione inper studenti delliceo. Poi il fallimento della società pistoiese proprietaria dell’immobile a cui hanno fatto seguito anni di silenzio e aste deserte. Ora la svolta, che potrà dare una spinta all’ambizione pratese dire città universitaria grazie alla presenza del Pin, da pocoto Fondazione che con i 1800 studenti ha necessità di servizi, oltre alle due università straniere presenti Monash University e New Haven University in cerca perenne di sistemazioni per i propri alunni.