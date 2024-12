Reggio Emilia-Scafati oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025 basket

Leggi su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 9^ giornata delladi. Momento positivo per la formazione allenata da coach Priftis, che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive andando a vincere a sua volta negli ultimi due turni contro due squadre di livello come Tortona e Venezia. Ora, l’impegno insidioso contro gli uomini di coach Nicola, che si sono risollevati vincendo le ultime due partite giocate in casa, ma che in trasferta non ottengono i due punti dalla prima giornata contro Sassari. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 1 dicembre sul parquet del PalaBigi. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi.RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONCOME VEDERE LAA INIL REGOLAMENTO DELLAASTREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn.