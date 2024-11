.com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli mette paura al Fasano: 31-32 al PalaQuaresima

I ragazzi di Palazzi rispondono colpo su colpo ai pugliesi: sotto di -4 al 46?, recuperano fino al -1, ma gli ospiti riescono a mantenere il vantaggio. Cingolani ora in zona play-out, 30 novembre 2024 – Laaffronta a testa alta, ma deve alzare bandiera bianca di una sola rete. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 31-32 contro i pugliesi nella sfida della 13^ giornata di Serie Adi, in una partita caratterizzata da un testa-a-testa per tutti e 60 i minuti.I campioni d’Italia riescono ad avere la meglio nella volata finale, difendendo il vantaggio negli ultimi 4 minuti, dopo l’ennesimo rientro in gara di Strappini e compagni. Che ora sono in zona play-out, visto che il Chiaravalle ha vinto contro il Pressano e ha superato in classifica laora 12^.