Malore per il calciatore Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter: è in terapia intensiva, esclusi danni del sistema nervoso centrale e del sistema cardio-respiratorio

, 22 anni,della, ha avuto un graveal minuto 17 della partita, valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie A.In una nota congiunta diffusa in serata, il club viole a l’ospedale Careggi di Firenze fanno sapere che il giovane centrocampista romano “si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in”. “– si legge ancora nel comunicato – è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamentilogici e neurologici effettuati hanno esclusoacuti a carico dele del. Sarà rivalutato nelle prossime 24h”.Secondo la Gazzetta dello Sport, il 22enne respira autonomamente. L’Ansa riferisce che avrebbe ripreso conoscenza e che ha parlato con chi gli stava accanto: una crisi epilettica avrebbe causato ilcon arresto cardiaco in campo.