Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Mylin 2024 in DIRETTA: Messner e Bormolini volano in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.24 Errore fatale per Julie Zogg, che a 5 porte dalla conclusione abbandona le speranze di big final cedendo all’austriaca Sabine Payer.SEMIFINALI FEMMINILI8.19 Che pasticcio di Arvid Auner! Il vicecampione del mondo regala le semifinali allo sloveno Mastnak scivolando dopo pochissime porte.8.17 ANDIAMO! Accelerazione decisiva sul piano finale per Maurizio, che piega per 17 centesimi il canadese Gaudet. Saranno due gli azzurri in.8.16 SI! Tanta aggressività per Gabriel, che mette pressione sul rivale favorendone l’errore. Primain carriera per l’altoatesino, che sfiderà l’austriaco Karl.8.14 Che peccato per Daniele Bagozza. L’azzurro subisce un rimbalzo a poche porte dal termine perdendo la traiettoria ideale.