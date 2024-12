Oasport.it - LIVE Bergamo-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: derby lombardo che promette scintille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la decima giornata di Serie A1ditrachecon le orobiche a caccia di un successo che le manterrebbe in piena zona playoff, e le meneghine che provano a cementare la seconda posizione.Tutto esaurito al Pala Facchetti di Treviglio, dove 3mila spettatori assisteranno alin cui le padrone di casa sfidano ben 4 campionesse Olimpiche. Coach Carlo Parisi si affida alla potenza della cubana Cese Montalvo, supportata dalle assistenze dell’americana Evans. Primi tempi solidi con la tedesca Strubbe, e l’estro delle schiacciatrici Mlejinkova ed Alcantara fanno diuna compagine di tutto rispetto.arriva dalla netta sconfitta subita in Champions League contro le turche del VakifBank Istanbul.