Ligue 1 2024 2025 il Marsiglia di De Zerbi vince all’ultimo minuto | Greenwood stende il Monaco

Vittoria pesante per ildi Roberto De, che batte in rimonta ilper 2-1 al Velodrome nel posticipo della tredicesima giornata di. Un successo che permette all’OM di agganciare al secondo posto proprio i monegaschi, con entrambe le squadre ora a -7 dal Psg capolista che sorride e può prendere il largo nonostante l’1-1 di poche ore fa contro il Nantes. A decidere la sfida in favore delè Mason, che al89 ha trasformato il rigore che è valso tre punti ai padroni di casa. Non mancano i rimpianti per il, passato in vantaggio nel finale di primo tempo con Golovin e poi raggiunto a inizio ripresa da Luis Henrique.Tra le altre partite della domenica del tredicesimo turno spicca la vittoria del Lione, che supera 4-1 il Nizza in uno scontro diretto per la zona Europa.