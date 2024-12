Quotidiano.net - Le tredicesime valgono 44 miliardi. Solo dieci verranno spesi per regali

Le primearrivano da domani, lunedì 2 dicembre. A riceverle saranno i pensionati: verrà accreditata sul conto corrente o potrà essere ritirata in contanti presso gli uffici delle Poste. I dipendenti, sia pubblici che privati, la riceveranno nelle settimane successive e, comunque, entro Natale. Quest’anno, secondo stime elaborate dall’Ufficio studi della CGIA, la tredicesima mensilità verrà pagata a 35,7 milioni di italiani (19,5 milioni dipendenti, 16,2 pensionati) che, al netto delle imposte, riceveranno 44,8di euro. In realtà Inps, le Amministrazioni pubbliche e gli imprenditori privati dovranno erogare complessivamente 59,3di euro, su cui il fisco preleverà 14,5di gettito Irpef. La novità di quest’anno è il bonus Natale:, sono 4,6 i milioni di dipendenti con redditi medio-bassi (stima del Ministero dell’Economia e delle Finanze) che, oltre alla tredicesima, nelle prossime settimane percepiranno in bonus da 100 euro netti.