La svolta a Pregnana Tassa di soggiorno | Ma nessun taglio e nuovi investimenti

Introduzione delladidi 2 euro al giorno,ai servizi educativi e sociali per i cittadini,aumento delle imposte e delle tariffe,per nuove opere pubbliche e l’annuncio che sono in corso interlocuzioni con tre investitori per il riutilizzo delle grandi aree industriali dismesse e abbandonate da anni, l’ex Olivetti, ex Cnh ed ex Citroen. "sarà ancora la città del lavoro e dell’informatica, con ricadute positive sull’occupazione e sull’indotto", ha dichiarato il sindaco Angelo Bosani. Sono le linee guida del bilancio di previsione 2025-2027 presentato durante una seduta aperta del consiglio comunale e che sarà approvato a metà dicembre. "Il bilancio di previsione è in continuità con le scelte che la Giunta e l’Amministrazione hanno portato avanti in questi anni, scelte basate sulla tutela del territorio e dell’ambiente, sul miglioramento e il potenziamento dei servizi per i cittadini, sull’incentivo allo sviluppo delle attività produttive e dell’occupazione", ha spiegato il sindaco.