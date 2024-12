Lettera43.it - Gli affari sporchi di Hong Kong e i prossimi videogiochi blockbuster cinesi: le notizie dall’Asia

si sta trasformando in un hub della criminalità globale. È l’allarme lanciato dal Comitato speciale della Camera Usa sulla Cina, che in una lettera inviata al Segretario del Tesoro Usa, Janet Yellen, ha chiesto controlli più approfonditi sul settore finanziario della città. Secondo l’accusa, l’ex colonia britannica sarebbe un centro nevralgico per il riciclaggio di denaro e un “paradiso” per eludere sanzioni internazionali: dall’esportazione di tecnologia occidentale alla Russia alla creazione di società di facciata per acquistare petrolio iraniano, fino alla gestione di navi fantasma per commerciare con la Corea del Nord. Da quando Pechino ha imposto la legge sulla sicurezza nazionale, nel 2020, «si è trasformata da un centro finanziario globale affidabile a un attore fondamentale nel crescente asse autoritario tra Cina, Iran, Russia e Corea del Nord», ha sottolineato il Comitato Usa.