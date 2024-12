Lanazione.it - “Forza Edoardo!”, l’abbraccio di Firenze a Bove dopo il malore in campo

, 1 dicembre 2024 – Un pomeriggio di paura allo stadio Franchi dove il centrocampistaha accusato unaccasciandosi a terra. Subito si è fatta sentire a gran voce la solidarietà della città, sono migliaia i messaggi che corrono in rete: “Edo!”, “Preghiamo per te”, “Siamo tutti con te”, “giovane ragazzo!”, “Ero allo stadio, tutta la mia solidarietà”. Tutti a scrivere sui social il proprio caloroso e affettuoso incoraggiamento. Tifosi e non, riuniti sotto l’unica speranza che il centrocampista si riprenda al più presto. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca diSara Funaro si sono recati all'ospedale di Careggi, dove è ricoverato il centrocampista della Fiorentinache ha avuto unoggi durante Fiorentina-Inter.