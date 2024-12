Oasport.it - F1, cosa deve fare la Ferrari per vincere il Mondiale: tutti gli incastri ad Abu Dhabi

Leggi su Oasport.it

Lasi giocherà il2024 di F1 riservato ai costruttori domenica prossima nel GP di Abu: il Cavallino Rampante prima dell’ultima gara accusa 21 punti di ritardo dalla McLaren, in testa a quota 640 contro i 619 della scuderia di Maranello.In caso di arrivo a pari punti conterà il maggior numero di vittorie nei GP domenicali, ed al momento le scuderie sono a pari merito a quota 5 successi. Il secondo criterio, in caso di ulteriore parità, è quello del maggior numero di secondi posti nei GP domenicali, ed in questo caso la McLaren è in vantaggio per 10 a 4.Leclerc e Sainz, nel complesso, dunque, dovranno recuperare 21 punti a Norris e Piastri nel caso in cui uno dei duesti dovessela gara, mentre in caso di vittoria di un altro pilota le Rosse dovranno recuperare 22 lunghezze alla McLaren.