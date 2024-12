Biccy.it - Esclusi da Sanremo 2025, chi sono: prime reazioni di chi non è stato preso

Leggi su Biccy.it

Carlo Conti durante il Tg 1 delle 13:30 ha annunciato i cantanti che faranno parte del Festival di. Trenta artisti (più anche dei Festival di Amadeus) a febbraio si esibiranno sul palco del Teatro Ariston, ma per poche decine che ce l’hanno fatta, cianche centinaia die qualcuno si è fatto sentire sui social. Comearrivate lepiene di gioia ed entusiasmo di chi ha passato la scrematura, in queste ore cigià state le primissimedi chi non è apparso nella lista.dal Festival di: ledi chi non è finito nella lista di Carlo Conti.Chii grandidi questo Festival di? Il primo è senza ombra di dubbio Al Bano Carrisi, sua figlia Romina junior a La Volta Buona ha rivelato: “Sì, papà ha mandato dei brani a Carlo Conti.