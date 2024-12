Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Matelica a Urbino in cerca di riscatto

Ilgioca oggi in casa dell’, formazione appaiata in classifica (18 punti) che viene da due successi di fila contro Sangiustese e Atletico Mariner. È una trasferta difficile – la seconda in una settimana dopo quella di Monte San Giusto – dalla quale i ragazzi allenati da Giuseppe Santoni (foto) vogliono tornare con un risultato positivo per lasciarsi alle spalle lo stop di sette giorni fa. Avranno di fronte un avversario in palla, lanciato verso le zone nobili della classifica. Per i "ducali" questa è la prima di due partite casalinghe consecutive (la prossima sarà con i Tolentino) prima di chiudere il girone di andata con il derby esterno contro il K Sport Montecchio Gallo. I matelicesi, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbero essere al completo, eccezion fatta per Bagnolo, già fuori domenica a seguito dell’infortunio muscolare rimediato proprio con il Montecchio.