Dumfries | Tosta contro la Fiorentina ma Inter sempre carica!

FELICE E CARICO – Denzel Dumfries prima dell'inizio di Fiorentina-Inter dichiara: «Contratto? Sono molto contento di averlo rinnovato, mi sento a casa all'Inter. Dico grazie a tutti, il direttore, l'allenatore, i miei compagni, i tifosi, perché sono molto felice. Oggi è una partita tosta. La Fiorentina è una bella squadra, forte, però noi siamo sempre concentrati e carichi per questa partita. Se abbiamo preparato qualcosa di particolare contro la Fiorentina? Ho fatto due belle settimane d'allenamento, sono pronto a tutto e a giocare di contrattacco».