Atletica Torino City Marathon | morto un 48enne francese

Laè stata palcoscenico di un dramma. Nel corso della mattinata, uno dei partecipanti –di 48 anni – è deceduto dopo un malore avuto attorno alle ore 11:00 nel corso della gara. L’uomo è stato soccorso, con il servizio di assistenza che ha utilizzato il defibrillatore. Successivamente, un ambulanza e il 118 sono intervenuti, trasportando il paziente in codice rosso al San Giovanni Bosco, ospedale della città piemontese. Qui, nonostante la prosecuzione delle manovre, l’uomo è deceduto. “Gli organizzatori dellahanno da poco appreso la notizia del decesso del maratoneta che ha accusato un malore durante la gara di questa mattina. Insieme a tutti i runner che hanno corso con lui, sono vicini ai famigliari in questo doloroso momento”, così in una nota l’organizzazione della maratona torinese.