Vescovo, 'Aleppo come sospesa, nessuno ci dice niente'

"Dopo tre giorni di attacchi, le milizie cosiddette dell'opposizione hanno preso la città. Ora tutto tace. La città è. Eci". È la testimonianza che arriva a Fides dall'arcimaronita diJoseph Tobji. "Dopo i combattimenti per ora non ci sono spargimenti di sangue, grazie a Dio. L'esercito è andato via dae la città è ora in mano delle milizie dell'opposizione. Ci sono arrivate delle voci sull'arrivo delle truppe dell'esercito siriano ma di certo non c'è nulla. Stiamo vivendo nell'insicurezza", ha aggiunto. "I gruppi armati che hanno ripreso in mano la seconda città della Siria - riferisce l'arcimaronita - fanno circolare sulle reti sociali video e foto per documentarein pochi giorni tuttaè finita nelle loro mani". Mentre per ora la sua chiesa rimane aperta, si celebrano le messe e non risultano esserci stati attacchi diretti contro obiettivi collegati alle comunità cristiane.