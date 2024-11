.com - Serie C / La Vis Pesaro supera anche la Lucchese e si conferma tra le grandi

Continua senza soste la marcia travolgente dei biancorossi di Stellone cheno 2-1 i toscani. Decisiva la doppietta di Molina. Pesaresi per ora al terzo posto 30 novembre 2024 – La Visera attesa oggi dal match casalingo con la, dopo l’exploit di Rimini, per continuare nella striscia positiva di risultati.In una gara ricca di emozioni, gli uomini di Stellone sono riusciti a conquistare altri 3 preziosissimi punti che portano a ben 8 le vittorie in campionato e, soprattutto, ad uno straordinario terzo posto.Gara che inizia però in salita, con gli ospiti in vantaggio già al 12’ con Magnaghi.I padroni di casa reagiscono subito trovando la rete dell’1-1 al 20’ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Molina, concesso per un mani in area toscana. L’attaccante vissino non sbaglia, pareggiando i conti.