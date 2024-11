Liberoquotidiano.it - Sanità, Zaffini: "Ridare appetibilità alle professioni sanitarie"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Arezzo, 30 nov. (Adnkronos) - "Il tema è centrale nelle nostre quotidiane problematiche. È un argomento che sta dentro un più vasto e generale tema del. Su questo versante il terreno lo abbiamo perso negli anni e alcune decisioni della politica, in qualche misura hanno inciso su questo. Basti pensare al deficit di programmazione delle". A parlare è Francesco, presidente della Commissione Affari sociali,, Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, nella giornata conclusiva del Forum Risk Management, l'appuntamento dedicatonovità in materia di sicurezza sanitaria e trasformazione digitale dei servizi di assistenza, ad Arezzo dal 26 al 29 novembre."A volte non riusciamo a coprire neanche il 50% dei posti disponibili della laurea triennale - riprende il senatore-.