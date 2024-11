Quotidiano.net - Romania, elezioni parlamentari nel caos. Occhi sul ballottaggio delle presidenziali

Leggi su Quotidiano.net

Bucarest, 30 novembre 2024 – Domani laterrà le suein un clima politico di assoluto, dopo i risultati choc del primo turnodella scorsa settimana. In quell’occasione a imporsi è stato Calin Georgescu, diplomatico semi-sconosciuto, filorusso e di estrema destra, mai considerato nei sondaggi, che invece davano per vincitore il primo ministro socialdemocratico Marcel Ciolacu, solo terzo alla fine dello spoglio. Al, previsto per l’8 dicembre, Georgescu se la vedrà con la leader liberale Elena Lasconi, anche lei espressione di un partito anti-corruzione e in parte anti-establishment, all’opposizione dell’attuale governo. epa11738375 An elderly woman casts her ballot for the first round of presidential elections at 'Cezar Bolliac' elementary school polling station in Bucharest,, 24 November 2024.