Roma-Atalanta Ranieri in conferenza stampa | orario tv e streaming

Alle 13:00 di oggi, sabato 30 novembre Claudioparlerà inper presentare, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A, in programma allo stadio Olimpico nella giornata di lunedì 2 dicembre alle 20:45. Dopo il pareggio di Londra contro il Tottenham, la squadra giallorossa deve fare punti anche in campionato, che vede Dybala e compagni al dodicesimo posto.vuole la svolta stagionale e all’Olimpico il pubbliconista è pronto a spingere la squadra. La bella prestazione del Tottenham Stadium ha lasciato segnali incoraggianti, ma ora è il momento di metterli in pratica contro un’che sta vivendo un grande momento di forma. Non mancano dubbi di formazione. Uno su tutti: l’utilizzo di Paulo Dybala, sostituito, per precauzione, all’intervallo del match di giovedì.