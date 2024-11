Zonawrestling.net - RISULTATI: TNA Turning Point 2024

Ieri notte presso il Benton Convention Center di Winston-Salem, North Carolina, è andato in scena il ppv TNA. Di seguito idello show.TNA– Countdown ToRosemary batte Savannah Evans e Xia Brookside (9:14)– Thanksgiving Turkey Bowl MatchJoe Hendry batte Bryan Meyer, Eric Young, Hammerstone, John Skyler e Rhino (8:21)– TNA X-Division Title MatchMoose (c) w/Alisha Edwards batte Laredo Kid (8:23)– No DQ MatchSteve Maclin batte Josh Alexander (23:46)– Six Man Tag Team MatchAce Austin & The Hardys (Jeff Hardy & Matt Hardy) battono KUSHIDA, Matt Riddle e Zachary Wentz (16:06)– TNA Knockouts World Title 2 Out Of 3 Falls MatchMasha Slamovich (c) batte Jordynne Grace (2:1) (19:43)– TNA World Title MatchNic Nemeth (c) batte Eddie Edwards w/Alicia Edwards (22:05)