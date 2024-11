Ilrestodelcarlino.it - Pubblica sicurezza: chiuso il bar

Il questore di Fermo, nella giornata di ieri, ha decretato la sospensione temporanea della licenza al un bar forno ’Masuccio’ di Lido Tre Archi, imponendo la chiusura del locale. La polizia nell’ambito del continuo contrasto ad ogni forma di illegalità svolto ormai quasi quotidianamente anche con l’intervento dei Nuclei prevenzione crimine e con il personale interforze in attuazione delle disposizioni del Comitato per l’ordine e la, presieduto dal prefetto Edoardo D’Alascio, haper 10 giorni un l’esercizio pubblico per motivi di. Infatti, nell’ambito delle attività di controllo, il locale si è rivelato ritrovo di pregiudicati, luogo dove ha avuto inizio un tentato omicidio e diverse liti violente per il predomino del traffico di stupefacenti, divenuto punto di riferimento per soggetti orbitanti nell’ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti.