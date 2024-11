Puntomagazine.it - Pomigliano d’Arco: presentata l’antologia “La Memoria degli Oggetti”

. Alla raccolta di racconti inediti, curata dallo scrittore e regista Massimo Piccolo per il progetto “Scrivo Ergo Sum”, hanno partecipato 70 giovani autoriSi è svolto mercoledì 27, presso la Congrega della Chiesa di San Felice a(Na), l’evento finale del progetto “Scrivo Ergo Sum”, organizzato dal Liceo Matilde Serao di. Durante l’incontro, che ha goduto di una strepitosa affluenza di pubblico, è stata“La”, frutto del percorso creativo e formativo realizzato da oltre 70 giovani autori, quasi tutti presenti e visibilmente emozionati.“La scrittura è una chiave preziosa per aprire nuove prospettive e coltivare il pensiero critico. Questo progetto – racconta la prof.ssa Luisa Patrizia Milo, Dirigente del Liceo Matilde Serao – rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri ragazzi di raccontarsi e scoprire il potere trasformativo delle parole.