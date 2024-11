Notizie.com - Picchiato fino a perdere i sensi, voleva solo difendere un amico: arrestati 6 giovanissimi. Il violento pestaggio nel sud Italia

Leggi su Notizie.com

Tremenda storia di violenza giovanile ancora una volta in provincia di Napoli: un 18enne è stato aggredito a calci e pugnialla perdita di coscienza.È statoed anche oltre, tanto da riportare gravissime lesioni che lo hanno costretto a numerosi interventi chirurgici. Dietro illa volontà diun, a sua volta “colpevole” di aver riaccompagnato a casa in precedenza l’ex fidanzata di un membro della gang diri.un. Ilnel sudUna storia terribile quella ricostruita dai carabinieri della compagnia di Sorrento, in provincia di Napoli. La vittima è un 18enne che ha riportato lesioni gravissime dalle quali non si è ancora ripreso.