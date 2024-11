Lopinionista.it - Nuove puntate per “La posta di Yoyo” da lunedì 2 dicembre

ROMA –per “Ladi”. Da, alle ore 17, torna l’amato programma dei bambini. Appuntamento daal venerdì sul canale 43, oltre che su RaiPlay, con lo storico programma nato per ricevere e leggere letterine, mail e disegni inviati dei bambini. Protagonisti sono Carolina Benvenga, conduttrice amatissima da bambini e famiglie, e Lallo il Cavallo che, per l’occasione, veste i panni di un coreografo DJ, responsabile della scuola di danza “LalloCheBallo”.DJ Lallo coglierà quindi l’occasione per realizzare delle clip tutorial con dei ballerini giovanissimi: ledance. Ogni giorno bambini e bambine balleranno su delle musiche e canzoni di storici programmi di Rai, come “La Melevisione”, “Casa Lallo”, “L’Albero Azzurro” e “Bumbi”. Inoltre, si alterneranno co-conduttori e ospiti: dai bambini, scelti tra il pubblico più affezionato, a leggere le letterine insieme a Carolina e Lallo.